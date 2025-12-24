街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きた