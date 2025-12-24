1.5リッターエンジンで370馬力以上！BMWが2020年まで販売していた「i8」は、スーパーカーさながらの圧倒的な存在感と高い環境性能を両立させた、極めて革新的なプラグインハイブリッドスポーツカーです。その歴史は2009年のフランクフルトモーターショーで公開されたコンセプトカーに遡り、2013年には市販モデルとして登場。サステナブルなモビリティを掲げる「BMW i」ブランドの象徴として、電気自動車のi3と共に大きな脚光を