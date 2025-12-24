TNCテレビ西日本の若鷹応援番組「とべとべホークス」の17日放送分が、公式YouTube「ももスポチャンネル」で19日に公開されました。プロ3年目、福岡県出身の大津亮介投手（26）に五十嵐悠香アナウンサーがインタビュー。今年の振り返りと来季への想いを聞きました。大津投手にとって、今シーズンは大きな転換点となりました。先発として12試合に登板。シーズン前半こそ思うような成績を残せず悔しい思いをしたものの、7月以降は