清水エスパルスは12月24日、浦項スティーラースのパク・スンウクが完全移籍で加入すると発表した。入国手続き後に来日し、メディカルチェックを受けたうえで、正式契約を締結する予定だ。28歳の韓国代表DFは、2021年に釜山交通公社FCから浦項へ加入。その後、2024年１月に金泉尚武FCへ期限付き移籍し、2025年６月に浦項に復帰している。25シーズンはKリーグで34試合に出場し、１得点をマークした。Kリーグで通算146試合に出