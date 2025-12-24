¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï24Æü¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥ÉKKR¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤ËÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò4770²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤º2026Ç¯6·î¤Ë´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬ÉÔÆ°»º»ö¶È²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤Î51¡ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë·Á¤È¤·¡¢29Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ë¡£