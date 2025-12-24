お笑いコンビ、笑い飯の哲夫（50）が24日、FM大阪「赤maru」（月〜木曜午後2時）に生出演。霜降り明星の粗品（32）との「女芸人No.1決定戦THE W 2025」の審査員コメントをめぐる騒動について言及した。哲夫は前週の同番組内で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」などと発言したことで騒動にまで発展。哲夫は番組冒頭で「お騒がせしてますけどね。話題なんですよ。先週の放送が話題になってくれたのはありがたいなと思