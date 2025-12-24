女優真木よう子（43）が24日、弟の仁さんと運営するYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。第2子出産を発表した。動画冒頭「生まれました」「そんなこんなで母子共に健康です」と発表した。出産した今、やりたいことについては「外食」と即答。「外に焼き肉を食べに行きたい。私、妊娠糖尿病だったじゃん。妊娠期間から外食控えてて」と語った。真木は10月に妊娠糖尿病と診断されたことを公表している。真木は09年5月に前夫との間