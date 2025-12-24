歌手・中森明菜（６０）がインスタグラムに最新ショットを“初投稿”した。２４日に「ＡＫＩＮＡＮＡＫＡＭＯＲＩ“ＭｅｒｒｙＣｈｒｉｓｔｍａｓ，ＭｙＨｅａｒｔ”２０２５．１２．２４ＤｉｇｉｔａｌＲｅｌｅａｓｅ」と新曲を配信リリースすることを報告し、モノクロの写真をアップ。今年８月にインスタを開設した中森だが、ストーリーズではない投稿はこれが初めてだ。ストーリーズも更新し、「メリーク