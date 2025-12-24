LSP¤¬ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤ª¤¬¤ï¤Þ¤Á¤Ç¤Ï12·î27Æü¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥Õ¥§¥¹¥¿ µÍ¤áÊüÂê&¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥Õ¥§¥¹¥¿ µÍ¤áÊüÂê&¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤äÂ¨Çä²ñ¡¢´ÛÆâ°û¿©Å¹¤Ç¤Îµ¨Àá¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯»Ï¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÌµÎÁ¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡ÖÇ¯»Ï¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÇÀ»ºÊª¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä¿¼