２４日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さん（享年７８）が２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去したことを伝えた。スタジオ生出演のプロゴルファー・丸山茂樹さんは４０年来の親交があった尾崎さんについて「ちょっと、しゃべりづらいですね。何を言ったらいいか分かりません。ショ