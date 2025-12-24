様子見ムード広がる＝オセアニア為替概況 豪ドルドルはややしっかりも小幅な値動きとなった。朝の0.6700ばさみでの推移から、午前中のドル安局面で0.6713まで上昇。昼過ぎにかけて0.6703まで調整売りも、その後再び高値圏トライという展開。もっとも値幅自体は限定的で、クリスマスを前に様子見ムードが広がった。 NZドルドルは0.5840ばさみから午前のドル安に0.5853まで上昇、0.5840に戻しった後もみ合いという展