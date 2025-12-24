¡Ú¥á¥­¥·¥³¡Û ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê11·î¡Ë21:00 Í½ÁÛ2.63%Á°²ó2.61%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê12/13 - 12/19¡Ë21:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó-3.8%¡ÊÁ°½µÈæ) ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/14 - 12/20¡Ë22:30 Í½ÁÛ22.2Ëü·ïÁ°²ó22.4Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô) ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/07 - 12/13¡Ë Í½ÁÛ188.7Ëü·ïÁ°²ó189.7Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô) ¢¨ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½Æü¤¬ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë