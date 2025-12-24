朝は不安定な振幅、その後ドル安円高進行も、いったん戻すなど一方向の動きにも警戒＝東京為替概況 朝は不安定な振幅となった。ドル円は朝方156円28銭を付けた後155円98銭を付け、すぐに156円28銭まで反発も、再び155円台トライと振幅を見せる展開。取引が閑散となる中で不安定な動きを見せた。その後は一転してドル安円高が進行。月曜日の片山財務相による円安けん制発言に端を発した円高の流れが継続した。ドル円は昨