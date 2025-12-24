コロコロチキチキペッパーズが２０日放送のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」に出演した。観客からの質問コーナーで「ナダルさんを選んだ奥様はどんな方？」と吹き出しながら聞かれると、ナダルが「なめんなよ！」と返して笑わせた。２０１６年に６歳年上の一般女性と結婚。ひな壇から河井ゆずるが「奥さん年下ちゃうかったっけ？」と聞くと、ナダルが「奥さんは６個下って言ってたんですけど、結婚する時にほんまは６個上の今