広島、クラウン・西武、ダイエー（現ソフトバンク）で監督を務め「球界の寝業師」と呼ばれた根本陸夫さんの生誕１００年の節目にあたる来年、人物像と功績に迫る「根本陸夫展」（１月４日〜２月１５日）が、生まれ故郷の茨城県東海村で開かれる。現役時代や球団フロントとしての歩みに加え、地元名家としてのルーツや信仰、人間関係まで掘り下げた内容となっている。会場には、根本さんが実際に着用したユニホームやサインボー