岡本和真内野手【ニューヨーク共同】プロ野球巨人からポスティングシステムで米大リーグ挑戦を目指す岡本和真内野手の契約が、ホワイトソックスと村上宗隆内野手が結んだ2年総額3400万ドル（約53億7200万円）を上回る可能性があると23日までにスポーツ専門サイト「アスレチック」が報じた。記事では岡本について「村上よりコンタクト能力は高いが、パワーでは劣る」と分析した上で「各球団はより安全な投資先とみているようだ