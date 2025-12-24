岐阜県警は24日、部下にパワハラをしたとして、前多治見署長で警務部付の原井隆宏警視（59）を訓戒処分にした。監察課によると「部下の能力を伸ばしたい思いで指導したが、うまく伝えられなかった」と話し、31日付で退職する意向を示している。警視は、署長だった8月上旬〜10月下旬、事件捜査の方針の報告などを受けた際、部下4人に「ふざけんな、てめえ」「そんなことも指揮できんのか」など威圧的な叱責を繰り返して精神的苦