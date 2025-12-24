アメリカのトランプ大統領はFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長について、自らの方針に反対する者は「決して議長になれない」と主張しました。【映像】米・ウォール街の様子トランプ大統領は23日、自らのSNSに「トランプルール」と題して、インフレを引き起こすのは「力強い市場ではなく、愚かな政策こそが原因だ」と指摘し、次のFRBの議長には「市場が好調なら利下げすることを望む」と投稿しました。経済が好調な場合、中