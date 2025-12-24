米中の国旗と半導体のプリント基板＝2023年2月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）は23日、中国から輸入する半導体について、通商法301条に基づく新たな追加関税を2027年6月まで事実上見送ることを公表した。今年10月の米中首脳会談を通じた両国の緊張緩和を受け、当面は制裁措置を回避。26年4月に予定するトランプ大統領の訪中も見据え、関係維持を優先したとみられる。連邦官報に今月29日掲載予定の文