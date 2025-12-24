大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が24日、初場所後の来年1月31日に行われる引退相撲の協力要請のため、東京・両国国技館で行われた力士会に出席した。初場所から、伊勢ケ浜部屋所属の“旧宮城野勢”8人が一斉に改名。幕内・伯桜鵬が「伯乃富士」、幕下・聖白鵬が「寿之富士」に変わるなど、前師匠の元横綱・白鵬から取った「鵬」の字がなくなって現師匠・照ノ富士の「富士」の字が入った。伊勢ケ浜親方は九州場所後