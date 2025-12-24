【令和忍者隊ガッチャマン「あなたの毎日に、資産形成のきっかけがある。」】 12月23日 公開 【拡大画像へ】 タツノコプロがアニメーション制作・ライセンス展開を行う「科学忍者隊ガッチャマン」と一般社団法人全国銀行協会がタイアップし、資産形成のさらなる推進に向けた特設サイト「令和忍者隊ガッチャマン『あなたの毎日に、資産形成のきっかけがある。』」を、12月23日に公開した。