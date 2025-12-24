サイフューズ＝後場急伸。午後３時ごろ、クラレと業務・資本提携を締結し、クラレに対し第三者割り当てによる新株発行を行うと発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げている。２６年１月９日を払込期日としてクラレを割当先として３５万２１００株を発行する予定で、第三者割当増資後のクラレの持ち株比率は３．５３％となる。サイフューズ独自の基盤技術「バイオ３Ｄプリンティング」とクラレの「高品質