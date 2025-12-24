FC東京は24日、ファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍をしていたMF佐藤龍之介(19)が復帰すると発表した。佐藤はFC東京のアカデミーで育ち、2023年8月に16歳でプロ契約。今季は岡山に育成型期限付き移籍で加入し、J1リーグ戦28試合に出場して6得点を挙げる活躍を見せた。6月には日本代表デビュー。さらにJリーグの優秀選手賞とベストヤングプレーヤー賞に輝くなど、充実のシーズンを過ごした。岡山の公式サイトを通じて「1年