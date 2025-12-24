ブラウブリッツ秋田は24日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームが決定したと発表した。クラブはコンセプトを「秋春制への移行を前に開催される特別な半年間。『挑戦を秋田の文化に』をクラブフィロソフィーとして掲げるブラウブリッツ秋田の明治安田百年構想リーグユニフォームは、『挑戦』からもたらされる『進化』と『変化』を変わりゆくグラデーションで表現した。各カラーは秋田の豊かな自然をイメージ。