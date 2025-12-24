サガン鳥栖は24日、ファジアーノ岡山MF田中雄大の完全移籍加入を発表した。田中は今季、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍し、J2リーグ38試合2得点を記録していた。田中はクラブを通じ、「サガン鳥栖に関わる全ての皆さん、初めまして!今シーズンヴァンフォーレ甲府でプレーし、ファジアーノ岡山から加入することになりました田中雄大です。サガン鳥栖で高みを目指したい。そう強く思い、覚悟を持って移籍してきました。自分を