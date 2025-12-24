清水エスパルスは24日、浦項スティーラース(韓国)DFパク・スンウクの完全移籍加入を発表した。なお、入国手続きの上、来日後メディカルチェックを経て正式契約となる。韓国代表歴のあるパク・スンウクはクラブを通じ、「こんにちは。清水エスパルスの選手となりました、パク・スンウクです。IAI スタジアム日本平でファンの皆さまにお会いできることを、とても楽しみにしています。清水エスパルスは、サッカー選手として新たな