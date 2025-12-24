¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º vs ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º 128 - 108 ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä NBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÂÐ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤¬¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦