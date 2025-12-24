【その他の画像・動画等を元記事で観る】 55万人動員の5大ドームツアーを終えたばかりのMrs. GREEN APPLEのアニーバーサリーベストアルバム『10』が自身初の累計売上100万枚を突破した。 ■ミリオン達成はロックジャンルでは13年6ヵ月ぶり、令和に入って初の快挙 7月にリリースされたデビュー10周年記念アニバーサリーベストアルバム『10』は、2025年12月22日付「オリコ