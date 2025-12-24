Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）とFelix（フィリックス）がクリスマスソングに合わせて踊る動画が、グループの公式SNSにて公開された。 【動画】クリスマス感満載のStray Kidsヒョンジン＆フィリックスのダンス【写真】黒スーツ姿のStray Kids ■スキズのロマンチストコンビ“ヒョンリクス”がクリスマスツリー前でダンス ヒョンジンはジャケットのラペルに赤いリボン、フィリックスは