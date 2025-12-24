24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数241、値下がり銘柄数336と、値下がりが優勢だった。 個別ではＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏ、パワーエックス、ＴＯＲＩＣＯがストップ高。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、ノースサンド、アイキューブドシステムズ、ＡｌｂａＬｉｎｋ、ＳＢＩリーシングサービスなど9銘柄は年初来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、Ａｍａｚｉａ、いつも、ア