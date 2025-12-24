やまやコミュニケーションズは12月24日、初のおむすび専門店「おむすびやまや マイング店」を、博多駅構内の博多エキナカ マイング エキナカキッチン(食品ゾーン)にオープンする。おむすびメニュー(イメージ)同店では、鮭や梅など定番の具材に加え、九州ならではの名物具材など、やまやの明太子と相性抜群のおむすびを用意。自社米を店内で炊き上げ、パリッとした食感が楽しめるよう有明産海苔は別添えスタイルで提供する。具材は