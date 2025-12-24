「開設７６周年記念Ｇ３オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（２０２６年１月９〜１２日・和歌山）の開催に先立ち、和歌山県公営競技事務所の西川隆治所長らが２４日、タレントの桜井奈津とマスコットキャラクター「わかちゃん」を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れＰＲを行った。新年の関西輪界は、紀州にとどろく“勝利のスプリント”によって幕を上げる。脇本雄太、南修二、郡司浩平の“新Ｓ級Ｓ班”を中心に激しいバ