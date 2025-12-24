クマに襲われる被害が全国で相次ぐ中、防刃品メーカーがクマ専用の防護服の開発を進めている。クマは街中にも出没するようになっており、メーカーは「安心して外出できる社会にしたい」と試作を続けている。（京都総局清水美穂）児童殺傷受け２００３年創業の「サクセスプランニング」（京都府八幡市）。桑原由香子社長（６３）によると、０１年に起きた大阪教育大付属池田小の児童殺傷事件を受け、前社長が「子どもや女性の