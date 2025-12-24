着陸に失敗してひっくり返ったデルタ航空機CRJ-900から避難する乗客＝2月17日/Peter Koukov/Handout/Reuters（CNN）飛行機を頻繁に利用する米ミネソタ州在住のピート・カールトンさんにとって、その出張はいつもと変わらないものだった。保安検査を通過し、水筒に水を入れ、搭乗口で同僚と雑談する、そんな流れだった。2月の寒い日の正午ごろ、カールトンさんはトロント行きデルタ航空4819便に難なく搭乗した。窓側の座席9Dに座り