自社製品の製造に必要な金型を下請け業者に無償で保管させたなどとして、公正取引委員会は２４日、自動車部品製造会社「東洋電装」（東京）の下請法違反（利益提供要請の禁止など）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。発表によると、同社は遅くとも２０２３年１２月以降、新たな発注の見通しがないのに、自社で販売するエンジン部品などの製造に必要な自社所有の金型など９０７個を、５７の下請け業者に無償で保管させて