DNA解析に使用された約3万4千年前のナウマンゾウの臼歯の化石（瀬川高弘山梨大講師提供）氷河期の日本に生息していた「ナウマンゾウ」のDNA解析に初めて成功したと、山梨大や国立科学博物館などの研究チームが24日までに米科学誌に発表した。約105万年前にユーラシア大陸の近縁種と分かれた古い系統と判明したといい、チームは「比較的新しい時期に分岐したという従来の考えを覆す結果だ」としている。ナウマンゾウは、氷河期