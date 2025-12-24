COLLECTが運営する「道の駅常総」では12月20日〜25日、「道の駅常総ご褒美クリスマス2025」を開催する。「ご褒美クリスマス2025」同イベントでは、施設内の各店舗にてクリスマスシーズンを彩る限定メニューを提供する。「いなほ食堂」では、海鮮をクリスマスケーキに見立てた「クリスマス海鮮ケーキ」として「海鮮ブッシュドノエル寿司」(2,090円)、「サーモンローズのショートケーキ丼」(1,870円)、「雪化粧の海鮮モンブラン丼〜