現地時間12月14日に米ロサンゼルスの自宅にて、遺体で見つかったロブ・ライナー監督と妻ミシェルさん。公式死亡診断書で、鋭利な刃物により複数個所外傷を負ったのち、「数分」で亡くなったことが明らかになった。【写真】3ヵ月前にレッドカーペットに勢ぞろいしたロブ・ライナー監督と妻ミシェルさん＆子どもたちVarietyによると、ライナー監督は12月14日午後3時45分、ミシェルさんは午後3時46分に、それぞれ遺体が発見された