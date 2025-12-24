２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さん（享年７８）が２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去したことを伝えた。コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は司会の石井亮次アナに「レジェンド中のレジェンドでしたね」と言われると「もう１９７０年代からよみがえってきち