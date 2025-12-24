◆バスケットボール全国高校選手権・第２日▽女子２回戦日本航空北海道９４―８０千葉経大付（２４日・東京体育館）全国高校総体準Ｖの日本航空北海道が、トップリーグでも対戦した強豪・千葉経大付に快勝。３年連続３度目の出場で、ウィンターカップ初勝利を挙げた。点差が開いた終盤は主力を下げ、ベンチ入り全選手を起用する余裕も見せた。苦手だったはずの立ち上がりから、一気に主導権を握った。開始２分の４―４から