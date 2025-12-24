8日に発生した青森県沖を震源とするマグニチュード7.5の地震により、NTT青森八戸ビルに設置された鉄塔が損傷した件で、NTT東日本は23日、調査の結果、倒壊のおそれがないことが確認できたと発表した。 ビルの全景。写真提供：NTT東日本（以下同） 地震直後にボルトの脱落など損傷を確認 8日の地震から一夜明けた9日、青森県八戸市のNTT青森八戸ビルに設置された鉄塔の一部に損傷があることが確認された。当時