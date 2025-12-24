高温に関する早期天候情報（関東甲信地方） 【画像】全国の天気を地方ごとに 令和７年１２月２２日１４時３０分 気象庁発表 関東甲信地方１２月２９日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．８℃以上 関東甲信地方の向こう４日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２７日からの２日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるた