世界には面白い民俗遊びがたくさんあるが、ベトナムから変わった競技を発見したのでご紹介。ベトナム北西部の少数民族が発祥の競技であり、特にライチャウ族の間でよく知られている民俗遊び「棒押し」（đẩy gậy）。もともと祝祭日や旧正月に行う民俗遊びだったが、現在は様々な年齢や階級の人々が競い合うスポーツに発展している。直径5メートルの円陣の中で、長さ2メートル、直径5センチの異なる色に塗られた棒