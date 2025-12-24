RB大宮アルディージャは12月24日、オーストラリア代表のトム・グローバーが完全移籍で加入すると発表した。名門トッテナムのアカデミーで育った28歳のGKは、これまで母国オーストラリアやスウェーデンのクラブでプレー。2023年から昨シーズンまではチャンピオンシップ(イングランド２部)のミドルスブラに在籍していた。ただ、昨季はリーグ戦での出番がなく、今夏に契約が満了。以降の約半年間は、無所属となっていた。