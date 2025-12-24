ウェイン・ルーニー氏の中で、次期イングランド代表キャプテンは決まっているようだ。イングランド代表で120試合53ゴールをマークし、自身も主将を務めたルーニー氏は、英公共放送『BBC』の『The Wayne Rooney Show』に出演した。その際に、現キャプテンであるハリー・ケイン（バイエルン）の後任として、デクラン・ライス（アーセナル）を猛プッシュ。12月20日のエバートン戦でのパフォーマンスに触れ、次のように語った。「