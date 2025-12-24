「バレンタインハイティー」ウェスティンホテル仙台は、来年2月2日〜2月15日の期間、仙台市街地の夜景を眺めながら、オードブルとメインディッシュ、そしてチョコレートのデザートを楽しめる「バレンタインハイティー」を発売する。高層階からのきらめく街並みを眺めながら、ソファでロマンティックに寛げるハイティーを用意した。三段式のティースタンドには、鹿肉リエットとフランボワーズをサンドしたハート形のサブレや、いち