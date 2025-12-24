ナリス化粧品は、最高級（同社のポイントメークブランドの中で最高級価格であるということ）ポイントメークブランドの「グロリアート」をリニューアルし、ポイントメークのメインアイテムの口紅「ザ ルージュ」10色とケースを来年2月21日から訪問販売および全国のナリス化粧品店舗と通販（ナリス オンラインストア）で発売する。「グロリアート」は、同社の最高級ブランドとして1991年に生まれ、そのネーミングは「GLORIA（輝かし