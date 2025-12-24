Âç¼ê´ë¶È¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¬½é¤á¤Æ100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö³¹ÊÂ¤ß·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È164¼Ò¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤â8¡óÍ¾¤êÁý¤¨¡¢100Ëü4841±ß¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î½¸·×ÊýË¡¤È¤Ê¤Ã¤¿1981Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢½é¤á¤Æ100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë