ジョルダンは12月17日、「乗換案内」アプリに「歩行速度パーソナライズ機能」を追加した。歩行速度パーソナライズ機能同機能は、東京都のスマートサービス展開支援事業の一環として開発した。主要経路検索サービスにおいて、ユーザーの実測速度を徒歩と乗り継ぎの両時間に反映する唯一の恒久的なサービスとなる。これまで、経路検索の徒歩時間は「速い・標準・遅い」の3段階の設定のみであったが、新機能ではGPSを利用して実際の歩