リクルートが、北海道で味わえる「海鮮&肉どんぶり5選」を紹介している。『北海道じゃらん』2026年1月号旅行情報誌『北海道じゃらん』2026年1月号(2025年12月20日発行)では、「ALL1,000円以下!海鮮&肉の豪華どんぶり28」を特集している。今回はその中から、ボリューム満点の海鮮丼&肉丼を5つ紹介する。マルトマ食堂「幸せわっしょい丼」(777円)※提供期間2025年12月20日〜2026年1月19日、1日10食限定苫小牧市「マルト